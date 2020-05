Wiener Hotel macht Suiten zu Pop-Up-Restaurants

Sacher zählt aufgrund seiner Hotels, Kaffeehäuser sowie der Original Sacher-Torte zu den bekanntesten Familienbetrieben der Welt und gehört den „Leading Hotels of the World“ an. Schon im 19. Jahrhundert war das Hotel Sacher bekannt für seine exklusiven Sacher Séparées. 2020 greift das Hotel die Tradition der Sacher Séparées wieder. Dabei werden ausgewählte Sacher Suiten, wie etwa die Wiener Philharmoniker Suite mit Opernblick oder die erst kürzlich renovierte Madame Butterfly Suite in der Beletage, zu Pop-up-Restaurants!