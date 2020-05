Corona-Hotspot Codogno erwacht zu neuem Leben

„Patient 1“ am 20. Februar positiv getestet

Die schwierige Phase begann für Codogno am 20. Februar, als der „Patient 1“ positiv auf das neuartige Coronavirus getestet wurde. Wo und wie sich Mattia Maestri mit dem Virus angesteckt hat, bleibt auch drei Monate später ein Rätsel. Am 20. Februar war in Europa offiziell noch niemand an Covid-19 erkrankt.