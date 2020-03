Slowenien: Jansa zum 3. Mal zum Premier gewählt

Der ehemalige slowenische Ministerpräsident Janez Jansa ist erneut zum Regierungschef gewählt worden. Der 62 Jahre alte Chef der Slowenischen Demokratischen Partei (SDS) erhielt am Dienstag im Parlament in Laibach in geheimer Abstimmung 52 Stimmen - bei 31 Nein-Stimmen und einer Enthaltung. Der rechtskonservative Politiker hat nun zwei Wochen Zeit, sein Kabinett zu bilden.