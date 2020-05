Jim Carrey bringt Netz mit Hustenanfall zum Lachen

Das Video spielt auf die Corona-Pandemie an, von der die USA mit am härtesten betroffen sind. Carrey selbst kommentierte seinen Tweet mit „Obamagate? Yo’mamagate!“. So hatte Trump in den vergangen Tagen unter dem Hinweis „Obamagate“ mehrfach auf Twitter irreführende Behauptungen verbreitet, die die Verschwörungstheorie fördern, dass Barack Obama einen „Putsch“ gegen ihn geplant haben soll.