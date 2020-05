Pocher bei Corona-Demo von Polizei weggeschafft

Polizeigewalt in Warschau, Verhaftungen in London

Noch rauer ging es bei Coronavirus-Demos in anderen Ländern zu: In Warschau löste die Polizei am Abend eine Anti-Regierungs-Demonstration gewaltsam auf, gegen Hunderte Menschen wurde Tränengas eingesetzt. In London wurden 19 Menschen festgenommen, die im Hyde Park die Abstandsregeln gebrochen haben sollen.