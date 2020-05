Krone Business Golf Cup: Anmelden ab sofort!

„Wir freuen uns, dass wir es auch heuer wieder geschafft haben, unseren ,Krone’-Business Golf Cup zu veranstalten“, so Organisator und Mediaprint Kärnten Chef Wolfgang König: „Aufgrund von Corona hat sich die Turnierserie nur etwas verschoben.“ Der „Firmen-Wettkampf“ beginnt daher am 3. Juli in Bad Kleinkirchheim. Das zweite Turnier ist am 4. September im Golfclub Millstatt und das Finale am 25. September im Golfpark Klopeinersee. Auch heuer warten auf die Teams wieder hochwertige Preise und ein entspanntes Rahmenprogramm mit feinster Kulinarik.