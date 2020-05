KW 20 - die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche

Thao & The Get Down Stray Down - Temple

Auch schon wieder vier Jahre, seit Thao & The Get Down Stray Down ihr letztes Studioalbum veröffentlichten. Die Qualität hat in der Zwischenzeit gottlob nicht wirklich gelitten, denn die Band aus San Francisco weiß auch gegenwärtig, mit spannenden Kompositionen zu überzeugen. Im Direktvergleich zu „A Man Alive“ hat sich aber doch einiges getan. Die instrumentalen Experimente wurden stark zurückgefahren und auch die Hip-Hop-Referenzen, die damals noch klar hervorstachen, erscheinen stark minimiert. Lediglich in „Phenom“ und „Rational Animal“ rücken sie in den Vordergrund, dafür sind Songs wie das schleppende „Marauders“ oder das etwas krude entwickelte „Lion On The Hunt“ mitunter doch einige Level unter den besseren Stücken, die sich quer über die ganze Platte aufteilen. Noch viel wichtiger als die Musik ist aber die Botschaft - auf „Temple“ besingt Frontfrau Thao Nguyen mutig ihre Queerness, berichtet über die dadurch entstandenen Probleme in der Familie und mit ihrer zweiten „Heimat“ Vietnam und den Folgen in der Gesellschaft. Mutig getextetes Album, instrumental aber zu stark auf Nummer sicher gepolt. 6,5/10 Kronen