Vettel: Das sind jetzt seine Optionen

Mercedes jetzt in Pole

In Pole steht bei Vettel sicher Mercedes, der Rennstall von Toto Wolff bekundete öffentlich Interesse für den Deutschen, als Wolff Vettel in höchsten Tönen lobte und sagte, man werde bei Mercedes nicht außer Acht lassen, dass Vettel nun freigeworden ist. Womit aber viele nicht rechneten, war der Transfer von Carlos Sainz zu Ferrari. Damit wird also keiner der derzeitigen Mercedes-Piloten zu Ferrari abwandern, schon gar nocht Lewis Hamilton, der seit langem ein großer Traum der Scuderia ist.