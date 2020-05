„PGA Tour 2K21“ ab 21. August weltweit am Abschlag

Lange Jahre war der Markt für Golf-Simulationen fest in der Hand von EA Sports. Mit „PGA Tour 2K21“ kündigt sich jetzt Konkurrenz aus dem Hause 2K für den 21. August auf PC (via Steam), PS4, Xbox One, Switch und Google Stadia an. Darin enthalten sind 15 lizenzierte Kurse, von denen jeder dem Publisher zufolge „mit modernster Technologie gescannt wurde, um die Fairways, Grüns, Bunker, Bäume, Seen und Teiche zum Leben zu erwecken.“ Wem das nicht genügt: Ein eigener Kurs-Designer soll es Gamern ermöglichen, die Kurse individuell zu gestalten.