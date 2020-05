Urlaubssperre für Polizei endet mit 31. Mai

Nehammer: „Polizei ist Partner der Menschen im Land“

Der Innenminister bedankte sich in einer Aussendung bei den 38.000 Polizisten sowie den Mitarbeitern der Sicherheitsverwaltung. „Sie haben in den letzten Wochen für und mit den Menschen in diesem Land gearbeitet, um die Ausbreitung des Coronavirus in Österreich einzudämmen. Die Polizei ist Partner der Menschen in diesem Land. Diese Prämisse wird auch weiterhin die Polizeiarbeit in Österreich prägen - auch bei allen Maßnahmen, die notwendig sind, um eine mögliche zweite Welle zu verhindern“, meinte Nehammer.