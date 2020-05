Italien protestiert gegen Tourismuskorridore

Italien hat am Mittwochabend vor Abkommen zwischen einzelnen EU-Ländern zur Schaffung von Tourismuskorridoren gewarnt. „Wir werden keine bilateralen Abkommen zulassen, die in Europa bevorzugte Korridore für Touristen schaffen. Das würde die Zerstörung des gemeinsamen EU-Markts bedeuten“, sagte Premier Giuseppe Conte. Außerdem stellte Italiens Regierung ein neues Hilfspaket in Höhe von rund 55 Milliarden Euro vor, um die Folgen der Corona-Pandemie abzufedern. Vorgesehen sind Stützungsmaßnahmen für angeschlagene Wirtschaftszweige wie Tourismus, Landwirtschaft und Kultur.