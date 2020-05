26 Namen verwendet: Gesuchter Dieb gefasst

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag beim Grenzübergang Suben in Oberösterreich einen per europäischem Haftbefehl gesuchten Dieb festgenommen, der in Österreich offenbar mit 26 verschiedenen Namen auftrat. Der gebürtige Kroate war in Frankreich wegen Einbrüchen zu einem Jahr Haft verurteilt worden. Auch die Staatsanwaltschaft Wien suchte nach dem 28-Jährigen.