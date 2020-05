Nicht alle hielten lokalen Nahversorgern die Treue

Gerade am Samstag vor dem Muttertag war der Andrang unglaublich“, erzählt Michael Rauth, Chef der Metzgerei Lechner-Rauth in Telfs. Es scheint, als hätte der Trend zum lokalen Nahversorger angehalten. „Wir müssen allerdings abwarten, was passiert, wenn die Gasthäuser wieder offen haben“, schränkt er ein. Offensichtlich ist aus seiner Sicht jedenfalls, dass junge Menschen bis etwa 35 Jahre nachhaltig auf lokale Anbieter setzen. Pärchen wollen laut Rauth weiter gemeinsam kochen und holen sich dafür Tipps von ihm.