Kraftakt für Maturanten: Eine reife Leistung

Viele Fragen noch offen

Die heurige Matura sollte aber auch Anstoß sein, die Zentralmatura weiterzuentwickeln. Welches Wissen sollten Maturanten haben? Das ist eine Frage, die nicht nur in Mathematik derzeit diskutiert wird. „Die schulischen Lehrpläne sind als Rahmenlehrpläne konzipiert. Das heißt, sie enthalten keine klaren Informationen darüber, was jeder unbedingt können sollte. Lehrpersonen können aus dem, im Allgemeinen, zu umfangreichen Stoff selbst eine Auswahl treffen. Das betrifft im Übrigen nicht nur die Matura. Denn es ist auch nicht klar definiert, was Schüler beim Übergang in die Sekundarstufe II oder am Ende der Grundschulzeit können sollten“, so Spiel. An all diesen Fragen werde derzeit gearbeitet.