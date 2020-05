Leere Kirchen, leere Kassen: 2,5 Millionen € Minus

Mag. Reinhold Prinz, Ökonom und Finanzdirektor der Diözese Linz, schildert auf „Krone“-Anfrage die Situation so: „Durch Kollekte, Messtipendien und andere Spenden, die in den vergangenen zwei Monaten – seit Mitte März – ausgefallen sind, fehlen den Pfarren in Oberösterreich rund 2,5 Millionen Euro.“ Da sind die zweckgewidmeten Spenden, wie etwa, die Elisabethsammlung der Caritas für Menschen in Not. noch gar nicht dabei.