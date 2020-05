Zu früher Neustart in England „kann Leben kosten!“

Die Saison soll am 12. Juni wieder aufgenommen werden und mit dem Finale um den FA-Cup am 8. August enden. Am Montag wollen die 20 Vereine der Premier League über die Fortsetzung der Saison beraten. Wie die „Daily Mail“ weiter berichtete, wollen dabei auch andere Vereine vor einem aus ihrer Sicht zu frühen Wiederbeginn warnen. In der vergangenen Woche waren in Großbritannien täglich fast 500 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben.