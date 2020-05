Treffen der Tuning-Szene am Wiener Kahlenberg

Während aktuell in Kärnten bereits die ersten GTI-Hotspots seitens der Polizei geräumt werden müssen, trafen sich nächtens auch in der Bundeshauptstadt Fans der Tuning-Szene an einem ebenfalls äußerst beliebten Treffpunkt. So reihte sich am Freitagabend Auto an Auto am Parkplatz am Wiener Kahlenberg, ebendort, wo erst in der Nacht auf Freitag ein schwerer Verkehrsunfall geschehen war.