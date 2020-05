Seebad-Streit: Segler scheitern mit Klage

Außerdem zogen die Segler gegen die Stiftung sowie die Gemeinde vor Gericht. In dem Verfahren geht es unter anderem um die Vertragsvereinbarungen zwischen den drei Parteien sowie um eine mögliche Räumung. Jetzt ergingen die nicht rechtskräftigen Urteile. In erster Instanz verlor der Yachtclub sowohl das Verfahren gegen Esterházy als auch gegen die Gemeinde. Bajons kündigte an, in Berufung gehen zu wollen. Gemeinde und Esterházy zeigten sich mit dem Gerichtsentscheid zufrieden.