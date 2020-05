„Intensive Bedrohung“ durch Internetkriminalität

488.912 Straftaten sind im Jahr 2019 in Österreich angezeigt worden. Das ist ein Plus von 3,4 Prozent zum Jahr davor, aber der zweitbeste Wert der vergangenen zehn Jahre. Die Aufklärungsquote blieb mit 52,5 Prozent stabil, wie am Freitagvormittag bei einer Pressekonferenz des Bundeskriminalamts (BK) in Wien erläutert wurde. Starke Anzeigenzuwächse gab es bei Internet- und Wirtschaftskriminalität. „Cyberkriminalität ist allumfassend“, warnte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) vor einer „intensiven Bedrohung des Rechtsstaates“.