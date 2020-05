Spur aus Ischgl führt nun auch zur Uni Innsbruck

Verbreitung bei Erasmus-Party?

Die norwegischen Studenten (zwei Männer und eine Frau) waren am 6. März positiv auf das Virus getestet worden. Sie hatten damals angegeben, engen Kontakt zu weiteren Norwegern gehabt zu haben, die nach der Rückkehr in ihre Heimat Erkrankungssymptome aufwiesen. Die Studentin hatte am 2. März zudem an einer Willkommensfeier an der Uni Innsbruck teilgenommen. Am 9. März traten dann zwei weitere Infektionen bei Personen auf, die ebenfalls bei besagter Feier waren. Die Norwegerin hatte in der Woche vor ihrem positiven Testergebnis außerdem Lehrveranstaltungen an der Uni besucht.