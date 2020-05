Hart Island: Die Insel der toten New Yorker

Die weißen Segelboote wiegen sanft im Ozeanwasser, in der Ferne erheben sich die Wolkenkratzer Manhattans in der Mittagssonne. Der schöne Ausblick lässt fast vergessen, dass Hart Island der Armenfriedhof New Yorks ist. Und seit einigen Wochen werden hier auch Corona-Tote in Massengräbern bestattet. Der Plan, die Insel in einen Park umzuwandeln, ist damit vorerst mal Geschichte, denn gerade gilt sie als Sperrzone.