Viele Einsätze für die Florianis

Allein die Mitglieder der Wehr in Eisenstadt mussten innerhalb einer Woche achtmal ausrücken - davon zu sechs Fahrzeugbergungen nach Unfällen, unter anderem auf der Südostautobahn. In einem Fall hatte ein Lenker auf der Abfahrt Hornstein die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war ins Bankett gekracht. „Das Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden“, so der Kommandant. Ein anderes Mal rutschte eine Lenkerin mit ihrem Kastenwagen in den Straßengraben - konnte nach Hilfe durch die Florianis die Fahrt allerdings fortsetzen. Und mitten in der Landeshauptstadt warf der Sturm einen Zaun mit einem Covid-19-Infotransparent um. Auch hier halfen die Florianis rasch.