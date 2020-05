Gebäude im Freilichtmuseum älter als angenommen

Während die Vergangenheit weiterhin erforscht wird, muss Altes neu aufgebaut werden: Bei einem Unfall ist voriges Jahr die Holzbrücke im Freilichtmuseum komplett zerstört worden; am 14. Mai wird die neue errichtet, die ebenfalls nach einem Original aus dem Maltatal gefertigt ist. In der zweiten Maihälfte wird das Kramerhaus, das einst in Gnesau stand, mit neuen Schindeln eingedeckt. Ohne Holzwürmer präsentiert sich nun das Bodnerhaus, das eine Woche lang unter einem Zelt versteckt war, in welchem dem Schädling der Garaus gemacht worden war.