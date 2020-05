Autodisco ist trotz Verordnungschaos startklar

Strenge Auflagen vor Empire

Bereits am Samstag, 9. Mai, soll in St. Martin/M. die erste Autodisco steigen. „Mir ist schon klar, dass es ein Graubereich ist. Aber wir haben die Bewilligung von der Gemeinde“, fiebert Organisator Andreas Leitner dem kommenden Samstag entgegen. Von 21 bis 23 Uhr werden am Parkplatz vorm Musiktempel die Besucher in ihren Pkw zu den gestreamten Disco-Hits „abshaken“ können. Unter strengen Auflagen. Fenster und Türen müssen zu bleiben.