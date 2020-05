Die Schulden trieben 40-Jährigen in Kriminalität

Insolvenzverfahren

Am 7. Oktober 2015 veröffentlichte der Beschuldigte auf der Plattform gipfeltreffen.at ein Posting: „Über mich wurde als Betreiber des Berggasthofs (.….….) am 23. September 2015 ein Insolvenzverfahren eröffnet. Ich bedauere diesen Schritt außerordentlich, blicke jedoch zuversichtlich in die Zukunft, und bin davon überzeugt, in eine positive Richtung steuern zu können.“ Da hatte Bernhard W. aber bereits drei Banküberfälle in NÖ am Kerbholz.