Nach der Corona-Krise: Wie soll es weitergehen?

Die erste große Phase in der Corona-Krise hat Österreich nun überstanden. Jetzt kehren viele Betriebe des alltäglichen Lebens wieder Schritt für Schritt zur alten Normalität zurück. Einer der Schritte, welcher der gebeutelte Wirtschaft und den Arbeitnehmern helfen soll, ist die Verlängerung der Kurzarbeitsregelung in Kombination mit einer Weiterbildungspflicht und einem minimalen Arbeitspensum von 30 Prozent. Doch können die getroffenen Maßnahmen der Regierung helfen, den Alltag in Österreich wieder zu normalisieren? Das wollen wir von Ihnen hören. Wie hat Sie die Krise persönlich getroffen und welche Hoffnungen setzen Sie nun in die Politik, die Gesellschaft und die Wirtschaft?