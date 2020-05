April war der elfte zu warme Monat in Serie

Kälterekord

Doch von Beginn an: Am Anfang des Monats hatten wir in Oberösterreich, hauptsächlich in der Nacht, mit frostigen Temperaturen zu kämpfen. Am 2. April gab es in Summerau minus 9,3 Grad – das ist ein neuer Kälterekord. Vor allem für die Landwirte war diese Phase besonders frustrierend. Viele Obstbauern wurden dabei um ihre kostbare Ernte gebracht.