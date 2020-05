Riesige Preisunterschiede beim Leihen von Werkzeug

Starke Verschmutzung

Bei sechs Geräten gab es Punkteabzug für starke Verschmutzung oder fehlendes Zubehör. So war beispielsweise ein Fliesenschneider sehr schmutzig. Bei einer Steintrennmaschine war die Verkabelung nur laienhaft repariert – Stromschlaggefahr! Das Gerät mit der höchsten Leihgebühr schnitt am schlechtesten ab, weil die wunschgemäße Benutzung des Bohrers durch die starke Unwucht unmöglich war. Alle drei Geräte waren bei Bauhaus am günstigsten.