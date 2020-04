Nehammer ist für eine flexible Grenzöffnung

In Bezug auf die Migrationssituation forderte Nehammer „weiterhin volle Unterstützung für die Mitgliedsstaaten an der EU-Außengrenze und eine starke Kooperation mit Drittstaaten“. Die EU-Mitgliedsländer streiten seit Jahren über die gemeinsame Asylpolitik. Österreich sowie Polen und Ungarn lehnen es ab, sich zur Aufnahme zu verpflichten. Auch an der seit Monaten geforderten Verteilung Minderjähriger will sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nicht beteiligen.