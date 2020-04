Konsel: „Überall Blut - wie ein Totenschädel“

Michael Konsel schwelgt wieder in Erinnerungen. Während der Corona-Krise liest der „Panther“ aus seiner Biographie. In dieser Episode geht‘s dramatisch zur Sache. Konsel erinnert sich an eine grausige Verletzung, die er sich als Jungspund bei Rapid zuzog: Jochbein und Augenbein gebrochen. „Was ich im Spiegel sah, sah aus wie ein Totenschädel“ (siehe Video oben).