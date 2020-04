Türkei lässt Corona-Patient aus Schweden holen

Töchter baten türkische Regierung um Hilfe

Seine beiden Töchter Leyla und Samira Gülüsken wollten das nicht auf sich sitzen lassen und appellierten mit einem Aufruf über die sozialen Medien an die türkische Regierung: „Helft uns, dass unsere Stimme gehört wird, unser Vater ist in einem schlimmen Zustand, er muss schnellstmöglich behandelt werden.“ Tochter Leyla teilte dazu ein Video, das den Familienvater in einer desolaten Verfassung zeigt.