Zahl der Corona-Infizierten geht weiter zurück

Keine Frage, die Corona-Maßnahmen in Kärnten und Osttirol sind wirkungsvoll. So sind bereits rund 370 Personen in Kärnten und 132 in Osttirol wieder gesund. Von den 28 aktuell erkrankten Kärntner werden zwölf in Krankenhäusern versorgt - sechs davon befinden sich auf der Intensivstation.