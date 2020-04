Familie überstand Corona: „Alle pumperlgsund“

Stark betroffener Bezirk

Die Großfamilie lebt im stark betroffenen Bezirk Steyr-Land, wo es die zweitmeisten Erkrankungen gibt. Insgesamt sind die Zahlen zwar in Oberösterreich gut und es gibt Bezirke mit nur ein oder zwei Kranken, doch der Trend dreht sich. Gab es in letzter Zeit täglich einen Rückgang von 20 bis 30 Patienten, ging die Zahl am Samstag um nur noch sieben Fälle zurück, in einigen Bezirken nahmen die Fälle sogar zu.