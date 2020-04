Österreich bereit, serbische Patienten aufzunehmen

„Solidarität und ureigenstes Interesse“

„Dank der sehr frühzeitig gesetzten, restriktiven Maßnahmen, können wir uns in Österreich zu Recht über die ersten Lockerungen freuen. Einige unserer Partner sind davon aber noch weit entfernt. Hilfe für die Länder in unserer unmittelbaren Nachbarschaft im Kampf gegen das Coronavirus ist nicht nur ein Gebot der Solidarität, sondern auch in unserem ureigensten Interesse. Um das Risiko einer zweiten, importierten Welle zu minimieren, muss Covid-19 global besiegt werden“, so Schallenberg in einer Mitteilung.