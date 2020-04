46-Jähriger erschoss eigene Mutter mit Gewehr

In der Nacht auf Samstag ist in Oberösterreich ein schon lange schwelender Konflikt zwischen Mutter und Sohn in einem Bauernhaus völlig eskaliert: Der 46-Jährige griff zu seinem Kleinkalibergewehr, ging in das Zimmer seiner 81 Jahre alten Mutter und erschoss die Frau mit zwei Schüssen. Auslöser für die Tat dürften oftmalige Vorwürfe der Frau gewesen sein: Sie ärgerte sich darüber, dass ihr Sohn keine Frau fand und sie deshalb keinen Hoferben haben würde.