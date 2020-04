Snooker-WM neu angesetzt: Start am 31. Juli!

Weltverbandsboss Barry Hearn sagte: „Die Welt befindet sich in einer sehr herausfordernden Phase, aber Live-Sport kann eine massive Inspiration für die Öffentlichkeit sein. Dies gibt Fans des Spitzensports etwas in ihrem Kalender, auf das sie sich freuen und das sie 17 Tage lang genießen können.“ Weltmeister und Weltranglisten-Spitzenreiter Judd Trump aus England begrüßte den neuen Termin und sagte, die Spieler bräuchten Chancen, um Geld zu verdienen, „während wir die Gesundheit und Sicherheit aller an dieser Veranstaltung Beteiligten als Priorität sehen“.