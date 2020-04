Italien rechnet mit 120 Mio. weniger Fluggästen

Neue Vorschriften läuten „Phase 2“ ein

So sollen Protokolle zum Schutz der Passagiere und der Bediensteten im Flugverkehrsbereich ergriffen werden. Allen Passagieren soll bei Abflug und Landung die Temperatur gemessen werden. Die Passagiere werden an Bord Masken und Handschuhe tragen und Abstand halten müssen. Der italienische Premier Giuseppe Conte will bis Samstag die neuen Vorschriften vorstellen, die in der „Phase 2“ gelten werden. Ab dem 3. Mai werden die Beschränkungen in Italien generell gelockert.