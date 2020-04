Studie mit Antikörpertests in Österreich gestartet

Stichprobe aus der Stichprobe

„Wir erhoffen uns einen Hinweis auf den Immunisierungsstatus der Bevölkerung“, sagte Faßmann. Angesichts der Kürze der Zeit, in der die Infektion in Österreich grassiere, könne sich rein mathematisch noch keine sehr hohe Immunisierung entwickelt haben, das soll nun aber wissenschaftlich überprüft werden. Im Gegensatz zu den ersten beiden Studien sei bei der Antikörperstudie aber keine Hochrechnung möglich, „weil es keine repräsentative Stichprobe aus der großen Stichprobe ist“. Die Auswahl der Teilnehmer sei vielmehr so erfolgt, dass man die Tests gut organisieren könne, weil dafür Blut abgenommen werden muss.