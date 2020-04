Staatssekretärin Lunacek bei Unfall verletzt

Schrecksekunde für Ulrike Lunacek (Grüne): Die Kulturstaatssekretärin hat sich bei einem Sturz mit dem Fahrrad verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Wie ihre Pressesprecherin am Mittwoch bestätigte, erlitt die 62-Jährige bei dem Unfall am Dienstag in Wien Prellungen und habe Kopfschmerzen. Es gehe ihr „soweit gut, sie muss sich nur einige Tage etwas schonen“.