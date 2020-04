Seit März 17.000 Hochzeiten in Italien abgesagt

Zahl der Neuinfektion sinkt erstmals

Zwei Monate nach Ausbruch der Covid-19-Pandemie im Norden Italiens sinkt erstmals die Zahl neuer Infektionen. In vier Regionen wurden am Dienstag keine Todesopfer mehr gemeldet. In weiteren zehn der insgesamt 20 italienischen Regionen lag die Zahl der Verstorbenen bei weniger als zehn. Premier Giuseppe Conte (Bild oben) kündigte an, dass er bis Ende dieser Woche seine Pläne für eine Auflockerung der Ausgangssperre ab 4. Mai vorstellen wird.