Michael Schumacher NICHT der Größte aller Zeiten!

Bevor nun die versammelte Schumacher-Fangemeinde daran denkt, mit brennenden Fackeln und Heugabeln auf den inzwischen 72-Jährigen loszugehen - er meint es nicht wirklich böse. „Es ist keine Frage, dass er ein unglaubliches Talent war“, so Jordan als Gast im „Off The Ball“-Podcast„. Nicht umsonst habe er dem jungen Deutschen 1991 beim Grand Prix von Belgien in Spa-Francorchamps auch zum Debüt in der Formel 1 verholfen, als Ersatzfahrer für den kurzzeitig ins Gefängnis „gestolperten“ Bertrand Gachot. „Aber in einem Bereich hat er sich keinen Gefallen getan ...“