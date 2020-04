Lagerhaus investierte elf Millionen Euro in Umbau

Im Laufe eines Jahres wurde das Lagerhaus-Zentrum in Villach auf einer Gesamtfläche von über 8500 Quadratmetern völlig neu gestaltet. Herzstück ist ein großzügiger Haus- und Gartenmarkt. „Die neue offene Galerie mit großflächigen Präsentationszonen sowie ein geräumiges Café im Obergeschoß bieten ausreichend Platz für Kommunikation und Fachberatung“, so Schifferl. Das Angebot deckt die Themen Garten, Motoristik, Hobby-Farming, Bekleidung sowie Haushalt ab. In Betrieb sind auch bereits das neue Bauzentrum sowie die neue Genuss-Meierei der Kärntnermilch, in der Gutes aus der Region geboten wird.