Volles Training trotz Kurzarbeit - darf das sein?

„Extrem bürokratisch“

Etwas kurios und „extrem bürokratisch“ erscheint Rebernig allerdings der Passus in der Sozialpartnervereinbarung, gemäß der eine neuerliche Änderung der Kurzarbeitszeit der Zustimmung jedes einzelnen Arbeitnehmers bedarf und auch fünf Arbeitstage im Voraus den Sozialpartnern gemeldet werden muss. „Mit einem ersten Training am Dienstag würde sich das dann gar nicht ausgehen“, merkte Rebernig an.