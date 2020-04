EU: Österreichs Budget „nicht mehr realistisch”

Aktualisierung nötig

Da Österreichs Entwurf auf einem gesamtwirtschaftlichen und budgetären Ausblick basiere, der vor der Eskalation der Coronavirus-Pandemie formuliert wurde, sei er „nicht mehr realistisch“, hieß es am Freitag in einer Stellungnahme der EU-Behörde. Durch die geänderten Vorzeichen könne also nicht geprüft werden, ob die Bestimmungen des Stabilitäts- und Wachstumspakts erfüllt sind. Die österreichischen Behörden sollen deshalb eine Aktualisierung des vorliegenden Stabilitätsprogrammes vorlegen.