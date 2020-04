Catastrophe & Cure: Mitten im Leben gelandet

Gibt es allgemein einen thematischen Bogen, der sich über die einzelnen Songs spannt? Eine zusammenhängende Geschichte etwa?

Nein, eine zusammenhängende Geschichte gibt es nicht, zumindest hätte ich sie noch nicht für mich entdeckt. Es gibt aber gewisse Bilder und Stimmungen, die sich wiederholen.Mir war es wichtig, dass die Texte nicht immer ganz eindeutig sind, sondern mehrere Deutungsmöglichkeiten bieten. Nehmen wir den Song „What’s Your Sin“: Man kann den Text aus einer zweipersonalen Perspektive betrachten, quasi als Beziehungssong - zwei Menschen, die in einer Beziehung gefangen sind, wissend, dass es nicht funktioniert, unfähig oder nicht Willens sich zu ändern. Textzeilen wie „You grew up to fit right in / Count your blessings / What’s your sin? / Everything will stay the same / And I know who takes the blame / Everything will stay the same / We don’t ever dare to change“ sind aber auch einer Deutung auf gesellschaftlicher Ebene zugänglich - in einem System gefangen zu sein, das Gefühl der Ohnmacht, nichts verändern zu können und letztlich die Einsicht, dass man manches möglicherweise doch selbst in der Hand gehabt hätte, aber sich nicht drüber getraut hat.