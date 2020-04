Prinzessin Anne: Harsche Kritik an Harry & Meghan

Am 15. August feiert Prinzessin Anne ihren 70. Geburtstag. Kurz vor dem „Runden“ gab die einzige Tochter von Queen Elizabeth nun dem „Vanity Fair“ ein Interview, in dem sie auch nicht an Kritik an der ihr nachfolgenden Generation im Königshaus spart. Vor allem Harry und Meghan, die mit dem „Megxit“ Ende März ihrem royalen Leben den Rücken gekehrt hatten, schienen dabei ihr Fett wegzubekommen.