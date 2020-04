Luxemburg nahm Kinder aus griechischen Lagern auf

Griechenland hat am Mittwoch ein Dutzend unbegleitete Kinder aus überfüllten Flüchtlingslagern nach Luxemburg überstellt. Die Schweiz will zu einem späteren Zeitpunkt 20 Schützlinge aufnehmen. In Deutschland werden am Wochenende 58 Kinder erwartet, viele weitere sollten folgen. Griechenland hofft, in den kommenden Monaten insgesamt 1600 Kinder in anderen Ländern unterzubringen. Österreich beteiligt sich an der Aufnahme von unbegleiteten Minderjährigen nicht - die Grünen kritisieren das.