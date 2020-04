Das Daheimbleiben motiviert zum Musizieren

„Die Menschen haben mehr Zeit zum Üben“, stellt Florian Lettner, Geschäftsführer der Gitarren-Lern-App Fretello fest. Nicht nur an der Zahl der gespielten Sessions spüren das die Linzer. „Seit Beginn der Quarantänemaßnahmen steigen unsere Abo-Zahlen stark an“, so Lettner. Wo die Oberösterreicher besonders wachsen? Besonders gut läuft‘s in den USA, gefolgt von Russland, Großbritannien und Deutschland.