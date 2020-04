Corona-Fonds: Hilfsaktion für stationären Handel

„Die Coronakrise ist für uns alle eine große Herausforderung. Die Firma Cellstar sowie die an dieser Aktion beteiligten Partnerfirmen aber haben zumindest den Vorteil, das Produkte online verkauft werden und so Umsätze lukrieren können - im Gegensatz zu den vielen kleinen Unternehmen, die behördlich sperren mussten und denen von einem Tag auf den anderen der Umsatz zu 100 Prozent weggebrochen ist. Diesen Betrieben möchten wir unter die Arme greifen und einen Teil unserer Umsätze in einen Fonds spenden. Wir hoffen, das sich noch viele Betreiber von Onlineshops unserer Aktion anschließen“, stellt Beate Brandstätter, Geschäftsführung der Cellstar Kosmetik GmbH, gemeinsam mit Gerald Berger von der Fa. Conversory, die neue Initiative vor. Gleichzeitig appelliert man an alle Konsumenten: Stehen wir zusammen, kaufen wir in Österreich ein und stärken wir so gemeinsam die heimische Wirtschaft!