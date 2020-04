Lesachtaler bei Forstarbeiten verletzt

Bei Forstarbeiten in einem Waldstück in der Gemeinde Lesachtal am Freitag wurde ein 38-jähriger Mann aus dem Bezirk Hermagor unbestimmten Grades verletzt. Der Mann, der mit zwei weiteren Arbeitern Schadholz aufarbeitete, wollte einem durch die Seilzugarbeiten losgelösten Stein ausweichen, wurde dabei jedoch vom Stein an der Hand getroffen. Er wurde vom Team des Rettungshubschrauber C 7 in das LKH Villach gebracht.